Warga Padang Halaban Terancam Digusur di Bulan Ramadan

TEMPO.CO , Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Rantau Prapat menunda eksekusi lahan Perkebunan Padang Halaban , Sumatera Utara seluas 83,5 hektare yang seharusnya dilakukan pada hari ini, 28 Februari 2025. Hak guna usaha (HGU) tanah tersebut dimiliki oleh PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, namun warga—keturunan buruh perkebunan asing di zaman kolonial—sudah menduduki lahan tersebut.

Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia (IPT 1965) ini menyebut, warga Padang Halaban tak akan meninggalkan lahan tersebut pada eksekusi pekan depan. "Mereka tetap bertahan, tetap melawan," tuturnya.