Komnas HAM Minta Eksekusi Lahan Padang Halaban Ditunda

TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu, Sumatera Utara, untuk menunda eksekusi lahan seluas 83,5 hektare yang menjadi sengketa antara Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS) dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk alias PT SMART Tbk. Permintaan itu merupakan tindak lanjut setelah Komnas HAM menggelar audiensi dengan perwakilan KTPHS pada Kamis kemarin, 27 Februari 2025.

KTPHS saat ini tengah bersengketa dengan PT SMART Tbk soal lahan seluas 83,5 hektare. Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia (IPT 1965) Reza Muharam mengatakan, anggota KTPHS adalah keturunan pekerja migran dari Jawa yang dibawa Belanda untuk bekerja di perkebunan-perkebunan di Sumatera pada zaman kolonial.