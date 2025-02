Terancam Digusur, Warga Padang Halaban di Aksi Kamisan: Kami Akan Jadi korban untuk Kedua Kali

Namun, lahan tersebut akan dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan lahan tersebut dikuasai oleh PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk atau PT SMART Tbk. Korporasi itu adalah anak usaha Sinar Mas Group.

Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia (IPT 1965) Reza Muharam ikut mendampingi Misno dan Suherman dalam audiensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ia menuturkan, warga Padang Halaban adalah keturunan pekerja migran dari Jawa yang dibawa Belanda pada 1930-an untuk bekerja di perkebunan-perkebunan asing.