Indocomtech Suguhkan Promo dan Diskon Menarik

INFO BISNIS - Para penggila teknologi akan kembali dipuaskan dalam sebuah pameran akbar Indocomtech yang akan digelar pada 28 Oktober - 1 November 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Betapa tidak, berbagai teknologi terkini akan disuguhkan oleh lebih dari 300 perusahaan akan berpartisipasi dalam pameran ini.

Indocomtech selalu konsisten menghadirkan perkembangan teknologi terkini. Bahkan ajang ini selalu berhasil menjadi benchmark akan hadirnya teknologi-teknologi mutakhir pada setiap tahun kehadirannya. Pameran yang digawangi Yayasan APKOMINDO ini bekerjasama dengan PT. Amara Pameran Internasional (API).

Kali ini, Indocomtech mengusung tema The Internet of Things seiring dengan perkembangan kebutuhan setiap individu akan internet dalam aktivitas keseharian mereka. Indocomtech 2015 akan menghadirkan The Internet of Things langsung dalam program Smart Home yang akan menghadirkan teknologi rumah yang sudah terkoneksi dengan internet, sehingga kegiatan yang dilakukan di dalam rumah pintar tersebut dapat dikontrol pemiliknya lewat sebuah gadget. Kehadiran Smart Home ini dimaksudkan untuk memberikan kesan sebuah rumah yang "dihidupkan" oleh konektifitas internet, sebuah pengalaman yang unik dan menarik tentunya.

Di pameran ini, para pengunjung juga dapat membeli notebook, gadget, aksesoris gadget, serta beragam aksesoris dengan harga promo dan diskon menarik dari peserta pameran. Tidak hanya dari peserta pameran, BANK BRI juga memberikan penawaran menarik bagi para nasabahnya. Setiap pembukaan Tabungan BRI BritAma Rencana, Anda bisa mendapatkan cashback hingga Rp 5 juta dan keuntungan lainnya dari pembukaan Tabungan BRI selama pameran berlangsung.

Tidak itu saja, cicilan nol persen hingga 24 bulan dan diskon menarik di merchant terpilih, juga bisa dinikmati para pengguna Kartu Kredit BRI. Bagi yang belum memiliki kartu kredit BRI, Anda dapat apply selama pameran berlangsung, dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan gadget keren.

Dengan menunjukkan bukti transaksi minimal Rp 10 ribu dengan e-Banking BRI (ATM, Mini ATM/EDC, Mobile Banking, Internet Banking, e-Pay, BRIZZI, dan T-Bank), para pengunjung baik nasabah dan bukan nasabah BANK BRI, bisa mengikuti lelang New Macbook, iPhone 6 64 GB, Samsung Galaxy Note 5, Kamera Fujifilm XA2, Samsung Galaxy S6, Go Pro Hero 4 Black, dan PS 4, yang berada di Booth e-Banking BRI (Hall B) Indocomtech 2015.

INFORIAL