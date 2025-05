INFO BISNIS - Dua kategori baru mewarnai penyelenggaraan Indonesia Banking Award di Bali Room Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2015 malam. Dua kategori tersebut adalah kategori Bank Terbaik dalam Pelayanan Retail (The Best Bank in Retail Banking Services) dan Bank yang Memiliki Keberagaman dalam Dewan Direksi (Diversity of Board).

Dalam kategori Diversity of Board, tiga bank yang menjadi pemenang adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Bank BTPN), Bank BNI Syariah, dan Bank Central Asia (BCA). Kategori yang terhitung baru dalam penghargaan untuk bank ini menilai keberagaman usia, gender, dan pendidikan para direksinya, termasuk keberagaman pengalaman para direksi di dalam dan luar negeri, asosiasi, dan pengalaman dengan pemerintah.

Pada kategori Bank Terbaik dalam Pelayanan Retail terdapat sebelas pemenang. Lima pemenang bank konvensional dengan aset di atas Rp 100 triliun adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan Bank Danamon. Dua pemenang bank konvensional dengan aset antara Rp 50-100 triliun adalah Bank BTPN dan Bank OCBC NISP. Satu pemenang bank konvensional dengan aset di bawah Rp 50 triliun, yaitu Bank Mayapada Internasional. Tiga lainnya berasal dari bank pembangunan daerah dengan aset antara Rp 50-100 triliun, yaitu Bank Jatim, Bank Nagari, dan Bank Jateng.

Untuk kelima kalinya, Tempo Media Group bekerja sama dengan Indonesia Banking School mengadakan penghargaan untuk bank-bank terbaik di seluruh Indonesia. Sebanyak 118 bank masuk dalam penilaian tim juri yang terdiri atas Subarjo Joyosumarto (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School), Toriq Hadad (Direktur Pemasaran Tempo Media Group), dan Hendri Saparini (Direktur CORE Indonesia).

Dari 118 bank, jumlahnya dikerucutkan menjadi 40 bank yang dianggap memiliki kinerja terbaik pada 2014. Untuk mendapatkan hasil pemenang ini, tim juri menggunakan aneka jenis data sebagai kajian. Data-data tersebut di antaranya adalah laporan keuangan hingga akhir tahun 2014, data susunan direksi dan pengalaman direksi di dalam dan luar negeri, data layanan digital unggulan seperti rekening ponsel dan e-money, kenaikan kinerja rasio keuangan akhir tahun 2013 terhadap 2014 dan 2014 terhadap Maret 2015.

Dalam penyelenggaraan kali ini terdapat 64 pemenang dari lima kategori. Tiga kategori lainnya adalah The Most Efficient Bank, The Most Reliable Bank, dan The Best Bank in Digital Service.

Peraih The Most Efficient Bank adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Danamon untuk kategori bank konvensional swasta swasta nasional beraset di atas Rp 100 triliun. Untuk aset Rp 20-100 triliun pemenangnya adalah Bank BTPN, Bank Mayapada Internasional, dan Bank Panin. Kemudian untuk aset di bawah Rp 20 triliun dimenangkan Bank Jasa Jakarta, Bank Multi Arta Sentosa, Bank Bisnis Internasional, Bank Index, dan Bank of India Indonesia. Sedangkan untuk kategori bank syariah dengan aset di atas Rp 10 triliun pemenangnya adalah Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Untuk aset di bawah Rp 10 triliun dimenangkan Panin Syariah dan MayBank Syariah Indonesia. Sementara untuk kategori BPD dengan aset di atas Rp 10 triliun pemenangnya adalah Bank Jatim, Bank Nagari, Bank Kaltim, Bank Kalsel, dan Bank Aceh. Untuk aset di bawah Rp 10 triliun dimenangkan oleh Bank NTB, Bank Sulteng, Bank Bengkulu, Bank Sultra, dan Bank Jambi.

Peraih The Most Reliable Bank untuk kategori bank konvensional swasta swasta nasional beraset di atas Rp 100 triliun adalah Bank Mandiri, BNI, dan BCA. Untuk aset Rp 20-100 triliun pemenangnya adalah Bank BTPN dan Panin Bank. Selanjutnya untuk kategori aset di bawah Rp 20 triliun pemenangnya adalah Bank Jasa Jakarta, Bank Multi Arta Sentosa, dan Bank of India Indonesia. Sedangkan untuk kategori bank syariah aset di atas Rp 10 triliun pemenangnya adalah Bank BNI Syariah. Untuk aset di bawah Rp 10 triliun dimenangi Panin Syariah. Sementara untuk kategori BPD dengan aset di atas Rp 10 triliun pemenangnya adalah Bank Jatim, Bank Kalsel, dan Bank Aceh. Untuk aset di bawah Rp 10 triliun dimenangi Bank NTB, Bank Bengkulu, dan Bank Jambi.

Peraih The Best Bank in Digital Service untuk kategori aset di atas Rp 100 triliun pemenangnya adalah Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Untuk aset Rp 50-100 triliun dimenangkan Standard Chartered bank, Citibank, dan Bank OCBC NISP. Sedangkan untuk aset di bawah Rp 50 triliun pemenangnya adalah Bank Jatim, Bank Mayapada Internasional, dan Bank Kaltim.

Tim Info TEMPO