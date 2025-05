Makes & Partners Soroti Strategi Hukum Menghadapi Ketidakpastian Global

INFO NASIONAL — Di tengah berbagai peristiwa dan perkembangan, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik akibat beberapa agenda mendesak seperti perang dagang, perubahan iklim dan kebijakan baru, Makes & Partners menggelar dialog terbatas bertajuk “Indonesia Economic & Strategic Update 2025: Navigating Uncertainties in a Borderless Era”, di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Mei 2025.

Dalam kesempatan ini, Makes & Partners Law Firm juga memperkuat Practice Group bidang Strategic & Tactical Solutions sebagai penguatan lanjutan dari visi sejak kantor hukum Makes & Partners didirikan yaitu “solving legal issues requires more than just knowing the law” dan cerminan dari pendekatan Makes & Partners yang selalu mengedepankan solusi hukum yang juga praktikal dan actionable dari sisi komersial dan regulasi.