MIN Singaraja Jadi Sekolah Islam Favorit

INFO KEMENAG - Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Singaraja, Bali, berhasil meraih penghargaan sebagai The Most Favourite Islamic School of The Year. Predikat ini diraih MIN Singaraja dalam ajang Indonesia Best of The Best, yang diselenggarakan Indonesia Achievement Centre Tre Uno Event Management di Patra Jasa Hotel and Resor, pada 2 Oktober lalu.

Penghargaan yang sudah berlangsung sejak 2007 ini memberikan apresiasi tertinggi bagi lembaga atau personal dari Sabang sampai Merauke.

Kepala Sekolah MIN Singaraja Lewa Karma bangga atas predikat ini. Apalagi MIN Singaraja yang berada di Pulau Seribu Pura mampu bersaing mengungguli madrasah-madrasah dari daerah lain.

Dunia pendidikan Indonesia khususnya berbasis agama sedang mengalami kemajuan. Karena itulah, kata Lewa, para orangtua jangan pernah ragu lagi menyekolahkan anak-anaknya di madrasah. (*)