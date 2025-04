Bintang Porno Hollywood Pilih Jadi Pendeta di Kota Kecil

TEMPO.CO, New York -Crystal Bassette, 33 tahun, bintang film porno yang kaya raya. Ia bersama seorang anaknya tinggal di Hollywood, California, Amerika Serikat dengan penghasilan US$ 300.000 atau Rp 4 miliar setahun. Namun ia kini telah meninggalkan dunia film dan kemewahan hidup dengan memilih pekerjaan sebagai pelayan Tuhan atau pendeta.



Keputusan mengubah total kehidupan lamanya terjadi tiga tahun lalu. Bassette mengalami kecelakaan mobil dan dia menderita cedera. Setelah itu ia memutuskan bahwa harus mengubah gaya hidupnya. Bersama dua anaknya, Justin DiGregorio dan Landon, ia kemudian pindah dari Los Angeles ke kota kecil Fulton di New York.



"Saya ingat setelah kejadian, saya duduk di kamar mandi selama sekitar dua jam menangis. Kemudian saya berhenti syuting dan tidak kembali selama sekitar satu bulan dan kemudian memutuskan untuk berhenti total, "kata Bassette seperti yang dilansir New York Post pada 8 Maret 2017.



Di Fulton ia bertemu dengan seorang pendeta bernama David, 26 tahun, yang kemudian menjadi suaminya dan sejak itu mulai tekun belajar agama. Dia juga mengambil kuliah teologi agar bisa menjadi pendeta.



Bersama dengan suaminya, bintang porno Bassette mendirikan dua gereja sekaligus yang diberi nama New Beginnings Christian Life. Mereka berharap gereja untuk menginspirasi orang lain.



Setelah menikah dengan David pada Desember 2014, Crystal telah dikarunia satu anak lagi. Kini mereka hidup bahagia dan terus melakukan pelayanan untuk membantu sesamanya.



THE SUN|NEW YORK POST|YON DEMA