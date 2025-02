Industri Tekstil Indonesia Masuk Pameran Source Fashion di London

Berdasarkan catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, acara ini turut dihadiri oleh brand terkemuka seperti Marks & Spencer, ASOS, Barbour dan NEXT. Adapun Indonesia diwakili oleh PT Dan Liris, Dialesha Indonesia Global, PT Excellence Qualities Yarn, PT Nagamas Kurnia dan PT Pan Brothers.

Selain booth pameran, KBRI London yang bekerja sama dengan Hyve Group juga menyelenggarakan talkshow dengan tema “Sourcing Sustainable Textile and Garment in Indonesia: Opportunities, Relationship and Cultural Insights” pada Rabu, 19 Februari 2025. Acara itu menghadirkan sejumlah narasumber, seperti CEO PT Pan Brothers Anne Patricia Sutanto dan CEO PT Excellence Qualities Yarn Sherlina Kawilarang.