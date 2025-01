Kamala Harris akan Kunjungi Singapura, Bahrain dan Jerman sebelum Lengser

TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan melakukan perjalanan ke Singapura , Bahrain, dan Jerman hanya beberapa hari sebelum Presiden AS terpilih Donald Trump resmi menjabat pada 20 Januari, kata Gedung Putih pada Selasa.

Pada 16 Januari, wakil presiden AS itu akan bertemu dengan kepemimpinan Bahrain di Manama. Dia juga akan mengunjungi Aktivitas Dukungan Angkatan Laut-Bahrain, markas Komando Pusat Angkatan Laut AS dan Armada ke-5 AS.