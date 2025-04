Lini Masa Perang Tarif AS-Cina di Masa Jabatan Kedua Trump

PRESIDEN AS Donald Trump membuat pertaruhan ekonomi terbesar dan paling mendadak dalam sejarah kepresidenan. Dengan rencana tarif “Liberation Day”, Trump bertindak melawan saran dari sebagian besar pemimpin bisnis (bahkan orang-orang yang menyokong dana kampanyenya), banyak ekonom, dan beberapa pejabat Partai Republik. Ia telah menabuh genderang perang tarif dengan puluhan negara di dunia, terutama dengan Cina. Kemarin, Trump kembali mengumumkan kenaikan tarif impor atas barang-barang Cina. Trump telah berkali-kali mengubah tarif masuk barang dari Cina. Pada Jumat, 11 April 2025, Washington mengatakan tarif AS pada sebagian besar impor Cina sekarang adalah 145 persen.

Dengan satu goresan pena, menurut Axios , Trump berusaha untuk menata ulang ekonomi global dengan cara yang dia yakini akan menciptakan masa keemasan bagi industri AS.

Untung Rugi AS dari Perang Tarif dengan Cina, Apa Saja?

Donald Trump Bukan Presiden AS Pertama Pengobar Perang Tarif

Tarif ad valorem 25 persen diumumkan untuk semua impor baja ke AS.

Tarif 10 persen untuk barang-barang Cina mulai berlaku. Cina juga memberlakukan tarif impor AS dan menerapkan kontrol ekspor untuk logam tanah jarang:

Trump menandatangani Kebijakan Perdagangan Amerika Pertama: Menyerukan penyelidikan atas defisit perdagangan tahunan AS dalam hal barang dan merekomendasikan langkah-langkah seperti tarif tambahan global.

Trump memberlakukan tarif "timbal balik" sebesar 34 persen terhadap China; mencabut pengecualian de minimis. Tarif resiprokal dikenakan sebagai tambahan dari bea masuk 20% yang sudah ada, sehingga menaikkan tarif akhir menjadi 54 persen. Tarif universal minimum 10% juga diumumkan untuk semua barang yang masuk ke AS.

Cina membalas kenaikan tarif Trump dengan bea masuk atas produk pertanian AS:

Trump menandatangani sebuah memorandum yang membatasi investasi Cina di AS dengan alasan keamanan nasional. Ia membatasi investor yang berafiliasi dengan Cina untuk berinvestasi di bidang teknologi, infrastruktur penting, perawatan kesehatan, pertanian, energi, bahan baku, dan sektor strategis lainnya di AS.

"Rencana Adil dan Resiprokal" akan mengkaji hubungan dagang non-timbal balik dengan semua mitra dagang, termasuk tarif untuk produk AS; pajak yang tidak adil, diskriminatif, atau di luar batas wilayah terhadap bisnis, pekerja, dan konsumen AS; hambatan atau tindakan non-tarif; serta kebijakan dan praktik-praktik yang menyebabkan nilai tukar menyimpang dari nilai pasar.

Berakhirnya pengecualian de minimis untuk semua paket dari daratan Cina dan Hong Kong yang bernilai di bawah US$800, yang akan dikenakan bea masuk sebesar 30 persen atau US$25 per barang mulai tanggal 2 Mei, naik menjadi US$50 per barang per 1 Juni.

4 April

Cina membalas dengan tarif 34 persen untuk barang-barang AS. Cina juga menerapkan pembatasan ekspor terhadap 7 produk tanah jarang dan memberikan sanksi kepada hampir 30 perusahaan Amerika.

8 April

Trump menaikkan tarif resiprokal terhadap China menjadi 84 persen. Ia juga menaikkan bea ad valorem de minimis menjadi 90 persen dan biaya per barang menjadi US$75 mulai 1 Mei (US$150 mulai 1 Juni).

9 April

Tarif tambahan 84 persen untuk Cina mulai berlaku; Cina menaikkan tarif untuk barang-barang AS menjadi 84 persen. Tingkat tarif akhir untuk Cina mencapai 104 persen.

10 April

Tarif 84 persen untuk barang-barang AS mulai berlaku.

11 April

Cina menaikkan tarifnya untuk barang-barang AS hingga 125 persen, menyamai pungutan Presiden Trump. Namun, Cina menyatakan mereka tidak akan mematok lebih tinggi lagi. AS kemarin mengklarifikasi bahwa total tarif impor untuk barang-barang dari Cina sebesar 145 persen.