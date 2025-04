Mengapa Misi Netanyahu ke AS Dianggap Gagal?

KETIKA bertemu Donald Trump , 5 Februari 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengantongi janji dan dukungan penuh sang presiden AS dalam mengelola konflik di Gaza. Netanyahu memuji Trump sebagai "teman terbaik yang pernah dimiliki Israel." Ia mengatakan bahwa rencana Gaza dari presiden AS tersebut dapat "mengubah sejarah" dan layak untuk "diperhatikan, seperti dikutip NDTV .

Dua bulan berikutnya, Netanyahu kembali menemui Trump. Dia membawa misi untuk menggagalkan tarif 17 persen yang dikenakan Trump untuk barang-barang Israel yang masuk ke AS. Sayangnya, kali ini ia pulang dengan tangan hampa setelah pertemuan yang secara diplomatis dan publik memalukan dengan Trump, The New Arab melaporkan.