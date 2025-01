Pejabat Senior Inggris Diminta Mundur karena Kasus Pornografi

Menurut media Telegraph, Green, yang kerap dianggap sebagai wakil perdana menteri de facto dari Perdana Menteri Inggris Theresa May, diminta mundur oleh atasannya itu setelah May memberi tahu Green bahwa tindakannya itu telah melanggar kode etik kementerian.



"May memberi tahu Green untuk mundur pada Rabu malam (waktu setempat) dan belum akan menggantinya dalam waktu dekat,” lapor media Telegraph, Kamis, 21 Desember 2017.



Sedangkan polisi yang membocorkan soal file pornografi ini, yaitu Bob Quick, kemungkinan tidak akan terkena sanksi karena tindakannya membocorkan informasi ini terkait dengan kepentingan publik. “Saya tidak bisa bayangkan juri tidak akan menganggap hal ini untuk kepentingan publik bahwa seorang anggota parlemen menggunakan komputer publik di kantornya untuk menonton pornografi,” kata Lord Brian Paddick, politikus Partai Liberal Demokrat yang dulunya menjabat Deputi Asisten Komisioner Kepolisian Metropolitan London.



Sebuah penyelidikan soal perilaku Green telah berlangsung selama tujuh pekan terakhir terkait dengan komplain mengenai perilaku tak senonoh Green terhadap penulis Kate Maltby. Dari penyelidikan ini, tim investigasi menemukan Green menyampaikan dua pernyataan keliru pada bulan lalu yang membantah polisi pernah memberi tahunya mengenai materi pornografi yang ditemukan saat penggerebekan di kantornya pada 2008. Saat itu, Green adalah anggota parlemen dari Partai Konservatif.



“Padahal polisi telah mengangkat isu ini kepada atasannya pada 2008 dan kepada Green langsung tahun 2013,” lapor Telegraph. May mendapat informasi soal ini pada Senin lalu dan telah membahasnya dengan penasihat independennya, Alex Allan, yang menyetujui keabsahan temuan ini.



