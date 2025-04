Perang Tarif Impor AS-Cina, Eskalasi dan Dampaknya ke Ekonomi Global

Itu adalah tambahan tarif 20 persen dari yang telah ada sebelumnya. Menjadikan total tarif yang diberlakukan AS kepada Cina sebesar 54 persen. Merespons tindakan Trump tersebut, Cina tidak tinggal diam dengan memberikan tarif balasan terhadap produk-produk dari AS yang mulai berlaku 10 April 2025 mendatang pada Jumat, 4 April 2025 lalu menurut laporan Al Jazeera.

Selain itu, Kementerian Keuangan Cina juga sebelumnya telah memberlakukan tarif sebesar 15 persen pada impor batu bara dan gas alam cair (LNG) dari AS. Pemerintah Cina mengatakan melalui Kementerian Perdagangannya bahwa kebijakan ini diberlakukan sebagai tindakan balasan guna melindungi hal dan kepentingannya sendiri.

Pengumuman tarif baru ini telah menyebabkan gejolak di pasar saham global. Kontrak berjangka saham AS mengalami penurunan besar pada hari Jumat, mengindikasikan kerugian lebih lanjut di Wall Street. Hal ini terjadi karena kebijakan tarif besar-besaran dari pemerintahan Trump yang telah menyebabkan kerugian hingga 2,4 triliun dolar AS pada ekuitas AS.