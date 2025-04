Rusia Gempur Ibu Kota Ukraina, Warga Sipil Jadi Korban Tewas

Zelensky mengecam respons diplomatik AS yang dinilainya terlalu lunak, terutama setelah Duta Besar AS Bridget Brink hanya menyatakan "keterkejutan" tanpa secara eksplisit menyalahkan Rusia. "Negara kuat seperti AS seharusnya tidak bereaksi begitu lemah," kritiknya di Telegram.