Sanksi Korea Utara Rugikan Pedagang Cina

Yu mengatakan bahwa pedagang di Korea Utara masih berutang kepadanya sekitar US$ 1 juta atau setara Rp 13,5 miliar untuk pengiriman pasta gigi, mie instan dan barang-barang rumah tangga lainnya. Dia berusaha menghindari pemecatan staf dengan terus mengekspor bahan makanan seperti kacang pinus dan kacang merah. "Jika mereka menganggur, akan buruk bagi negara dan masyarakat."

Pemilik perusahaan lain, Dandong Baoquan Commerce and Trade Co, yang biasa mengimpor bijih besi dan batu bara dan barang konsumsi, menjelaska, kliennya masih berutang sekitar US$ 200.000 atau setara Rp 2,6 miliar.