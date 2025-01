Serba-serbi Pelantikan Donald Trump: Jadwal hingga Pengisi Acara

Namun, Trump justru berhasil memenangkan pemilihan pada November lalu dan akan menjadi presiden kedua dalam sejarah AS yang menjabat di dua periode terpisah, setelah Presiden Grover Cleveland. Ia akan memegang jabatan sebagai presiden AS ke-45 dan ke-47.

Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Dilansir dari Antara, menurut informasi dari situs resmi Senat AS dan US News, upacara pelantikan Presiden ke-60 Amerika Serikat, Donald Trump, serta Wakil Presiden terpilih JD Vance, akan digelar di Gedung Kongres AS (US Capitol) pada hari Senin, 20 Januari 2025. Acara ini direncanakan dimulai pada pukul 12 siang waktu setempat.