Seruan Jokowi kepada Korea Utara di KTT Asean Plus Three

TEMPO.CO, Manila - Uji coba peluru kendali Korea Utara yang menjadi perhatian dunia tak luput dari perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).



Dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 ASEAN Plus Three yang dihelat di Manila, Filipina, Jokowi mengatakan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Plus Three sangat paham bahwa dari segi politik dan keamanan wilayah Semenanjung Korea rentan ketegangan.



Menurut dia, posisi Indonesia dan Asean sudah sangat jelas terhadap situasi di Semenanjung Korea. "Yaitu, mendesak Korea Utara untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata Jokowi di KTT Asean Plus Three pada Selasa, 14 November 2017.