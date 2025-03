Sosok Hamdan Ballal, Sutradara No Other Land yang Diserang Pemukim Israel

Pada 2024, Ballal ikut menyutradarai No Other Land , sebuah film dokumenter tentang kekerasan pemukim Israel dan perjuangan hidup di bawah pendudukan di Masafer Yatta (wilayah yang disengketakan) dari tahun 2019 hingga 2023.

"No Other Land," sebuah film tentang penggusuran komunitas Palestina oleh Israel, yang disutradarai bersama oleh sutradara Palestina dan Israel, memenangkan Piala Oscar untuk kategori film dokumenter terbaik di Academy Awards tahun ini.

"Karena dia membawa kamera dan mendokumentasikan apa yang terjadi, saya pikir dia menjadi target dan dia dibalas dengan cara ini pada malam hari," katanya.

Penyelenggara Oscar Bungkam

Yuval Abraham, yang turut menyutradarai film dokumenter ini, mengkritik US Academy sebagai penyelenggara Oscar karena sikap diamnya terhadap masalah ini. "Sayangnya, US Academy, yang menganugerahi kami Oscar tiga minggu lalu, menolak untuk mendukung Hamdan Ballal secara terbuka ketika dia dipukuli dan disiksa oleh tentara dan pemukim Israel," kata Abraham di X, seperti dikutip The New Arab.