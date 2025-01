Sugiono dan Menteri Luar Negeri Finlandia Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, di sela-sela acara the World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2025 di Davos-Klosters, Swiss pada 22 Januari 2025. Ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua menteri luar negeri (Menlu).

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menyampaikan harapannya agar kemitraan kedua negara dapat semakin diperkuat, khususnya di sektor ekonomi, kesehatan, infrastruktur digital, dan energi. Sugiono juga menyambut baik keinginan Finlandia untuk mempererat kerja sama dengan ASEAN, termasuk finalisasi proses aksesi Finlandia terhadap Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC).