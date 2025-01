UEA Berkomitmen Investasi Rp32 Triliun di Sejumlah BUMN

Tiko, sapaan akrab Kartika, mengatakan UEA berkomitmen investasi US$ 20 miliar di Indonesia hingga 2030. Dia mengatakan lembaganya akan mencari proyek-proyek lain agar BUMN bisa menyerap investasi tersebut.

"Totalnya kalau di BUMN sekitar US$ 2 miliar yang sudah berjalan, ini kita kejar sisanya supaya ditarik semua bertahap. Kan, US$ 20 miliar harus ada barangnya. Ini satu-satu kami kerjakan," kata Tiko saat menghadiri The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 30 Januari 2025.