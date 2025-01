Anak-anak Terang

John Gray dalam Black Mass: Apocalytic Religion and the Death of Utopia (2008) telah lama curiga bahwa warisan agama yang terus menyelinap ke dalam politik ialah utopia. Kita mafhum dengan ungkapan-ungkapan: “akan datang waktunya semua jadi baik” dan “kesulitan hidup akan berganti jadi kebahagiaan”. Juga gemah ripah loh jinawi; satrio piningit atawa kesatria yang tersembunyi akan datang membereskan segala sengkarut.

Niebuhr menuliskan hal itu dalam prakata bukunya, The Children of Light and the Children of Darkness (1944), saat demokrasi Amerika diguncang oleh kemungkinan totalitarianisme yang berkembang di dunia. Di dalam negeri, ia juga melihat gelagat pembatasan kebebasan kepada kelompok Kiri, yang berujung pada McCarthyism di tahun 1950-an. Niebuhr ingin memperjuangkan kelangsungan demokrasi, dengan sikap realistis tapi tetap menaruh harapan.