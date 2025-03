Pemerintah Segera Luncurkan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

Raja Juli menyebutkan, PBPH memiliki potensi serapan 20-58 ton setara CO2 per hektare dengan harga USD 5-10 per ton, sementara Perhutanan Sosial dapat menyerap hingga 100 ton per hektare dengan harga mencapai EUR 30 per ton. Pada 2025, potensi perdagangan karbon sektor ini diperkirakan mencapai 26,5 juta ton, dengan nilai transaksi berkisar 1,6-3,2 triliun rupiah per tahun.