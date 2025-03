11 Game eSports yang akan Dipertandingankan di Asian Games 2026 di Jepang

Cabang olahraga ini akan mempertandingkan 11 nomor event pada Asian Games edisi tersebut. Hal itu diungkap oleh Dewan Olimpiade Asia atau Olympic Council of Asia (OCA) dalam rapat dewan eksekutif yang dilakukan secara daring pada Sabtu, 22 Februari 2025.

Sebagai perbandingan, pada Asian Games 2022 yang berlangsung di Huangzhou, Cina, pada 2023, esports saat itu hanya mempertandingkan tujuh nomor, yakni Arena of Valor (AoV) Asian Games version, DOTA 2, Dream Three Kingdoms, EA Sports FIFA, League of Legends (LoL), PUBG Mobile Asian Games version, dan Street Fighter V: Champion Edition.