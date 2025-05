2 Pasangan Ganda Indonesia Mundur dari India Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pasangan ganda campuran unggulan Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan Praveen Jordan/Debby Susanto, mundur dari turnamen India Terbuka 2016.



"Saya menilai kondisi fisik Tontowi belum maksimal. Program pekan lalu untuk Tontowi harusnya lima ronde, tetapi dia hanya sampai tiga ronde," kata kepala pelatih ganda campuran pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Richard Mainaky seperti dilansir Tim Humas dan Media Sosial PBSI dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Senin malam.



Sebelumnya, Indonesia menempatkan tiga pasangan ganda campuran, yaitu Tontowi/Liliyana, Praveen/Debby, dan Riky Widianto/Richi Puspita Dili dalam turnamen tingkat superseries itu.



Richard juga menarik pasangan Praveen/Debby yang merupakan juara turnamen All England 2016 dari India Terbuka karena tenaga mereka terkuras sejumlah kegiatan di luar latihan.



"Terlalu banyak acara untuk Praveen/Debby yang tidak dapat kami tolak sehingga kondisi fisik mereka belum normal. Mereka baru mulai berlatih pekan lalu," kata Richard.



Praveen/Debby, lanjut Richard, sedang menjalani persiapan untuk turnamen Malaysia Terbuka 2016 dan Singapura Terbuka 2016.



Namun, pelatnas PBSI tetap menurunkan pasangan Riky/Richi yang merupakan pasangan non-unggulan dalam turnamen berhadiah total 300 ribu dolar AS itu.



Richard menargetkan pasangan Riky/Richi tembus putaran delapan besar atau semifinal. Akan tetapi, pasangan Indonesia itu harus melewati putaran pertama dan berhadapan dengan wakil Jerman Michael Fuchs/Birgit Michels.



Pengunduran diri Owi/Butet, sapaan Tontowi/Liliyana, dan Praveen/Debby mengurangi daftar wakil Indonesia pada turnamen yang digelar di Stadion Siri Fort New Delhi, India, Selasa (29/3) hingga Minggu (3/4) itu.



Indonesia masih mempunyai delapan wakil lain pada nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri.



Pada nomor tunggal putra, Sony Dwi Kuncoro akan turun mulai babak kualifikasi, sedangkan Tommy Sugiarto akan bertanding sebagai pemain unggulan delapan pada babak utama tunggal putra.



Pada nomor tunggal putri, Maria Febe Kusumastuti dan Linda Wenifanetri akan maju sebagai wakil Merah-Putih.



Atlet ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan pasangan Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi turun pada nomor ganda putra.



Dua pasangan putri Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari sebagai unggula pertama dan pasangan Anggia Shitta Awanda/Mahadewi Istirani Ni Ketut mewakili Indonesia pada nomor ganda putri.



ANTARA