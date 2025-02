Daftar 8 Wakil Indonesia dan Hasil Undian Babak Pertama German Open 2025

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat tampil di Badminton Asia Mixed Team Championships 2025 di Qingdao Conson Sports Centre, Cina, Jumat, 14 Februari 2025. Kredit: Tim Media PBSI.

Ganda Campuran:

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Jesper Toft/Amalie Magelund (Denmark)

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah vs Robin Tabeling (Belanda)/Alexandra Boje (Denmark)

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil vs Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emmanuelle Widjaja

Marwah Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan (China Taipei)