TEMPO.CO, Miami - Petenis nomor satu dunia Novak Djokovic melanjutkan prestasi impresifnya dengan memenangi turnamen Miami Open dengan mengahkan Andy Murray 7-6 (3), 4-6 6-0, di Key Biscayne, AS, Minggu siang waktu AS, 5 April 2015 atau Senin dini hari WIB, 6 April 2015.



Trofi juara yang direbut Djokovic kali ini merupakan yang kelima tahun 2015 ini setelah yang pertama dia raih pada turnamen Grand Slam Australia Terbuka, Januari lalu.



Kemenangan Djokovic itu merupakan yang ke-17 kali dari 25 kali pertemuannya dengan pemain nomor empat dunia itu. Kemenangan ini juga merupakan kemenangan ketujuh Djokovic berturut-turut atas Murray.



Pada babak final Australia Terbuka, Januari lalu, Djokovic mengalahkan Murray 7-6(5), 6-7(4), 6-3, 6-0.



Gelar juara yang direbut Djokovic kali ini merupakan yang kelima pada turnamen yang berlangsung di Florida Selatan tersebut. Petenis Serbia ini menjadi petenis pertma yang merebut trofi juara di Indian Wells dan Miami tiga kali pada tahun yang sama. Ia bergabung dengan Roger Federer yang memenangi dua turnamen itu dua tahun berturut-turut.



Sementara itu pada bagian putri trofi juara direbut pemain nomor satu dunia putri, Serena Williams. Petenis AS berusia 33 tahun ini di babak final mengalahkan petenis Spanyol, Carla Suarez Navarro, 6-2, 6-0.



REUTERS | ATP | WTA | AGUS BAHARUDIN