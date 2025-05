Forbes, Inilah Harta Ronaldo dan Messi, Siapa Lebih Kaya?

TEMPO.CO, London - Floyd Mayweather, juara tinju dunia asal Amerika Serikat, masih merupakan atlet dengan bayaran tertinggi di dunia selama 2014. Menurut majalah Forbes, penghasilan Mayweather mencapai total US$ 105 juta atau Rp 1,3 triliun.



Posisi kedua ditempati Cristiano Ronaldo, bintang real Madrid asal Portugal, yang jumlah penghasilannya pada 2014 mencapai US$ 80 juta atau Rp 1 triliun lebih.



Posisi ketiga ditempati pemain basket Miami Heat, LeBron James, dengan penghasilan US$ 72,3 juta atau Rp 945,6 miliar.



Bintang sepak bola Barcelona asal Argentina, Lionel Messi, pada posisi keempat dengan penghasilan mencapai US$ 64,7 juta atau Rp 714,8 miliar.



Pembalap Formula 1, Lewis Hamilton, menempati urutan ke-19 dengan total penghasilan US$ 32 juta atau Rp 418,5 miliar.



Forbes belum lama ini merilis 30 atlet berpenghasilan terbesar di dunia. Berikut ini beberapa di antaranya.



1. Floyd Mayweather (petinju) Rp 1,3 triliun

2. Cristiano Ronaldo (sepak bola, Real Madrid) Rp 1 triliun

3. LeBron James (bola basket, Miami Heat) Rp 945,6 miliar

4. Lionel Messi (sepak bola, Barcelona) Rp 846,2 miliar

5. Kobe Bryant (bola basket, LA Lakers) Rp 804,4 miliar

14. Gareth Bale (sepak bola, Real Madrid) Rp 467,2 miliar

19. Lewis Hamilton (pembalap F1, Mercedes) Rp 418,5 miliar

43. Wayne Rooney (sepak bola, Manchester United) Rp 171,1 miliar

86. Steven Gerard (sepak bola, Liverpool) Rp 244,5 miliar



BBC | AGUS BAHARUDIN