Jadwal Bola Sabtu Malam 8 Februari 2025: Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga 1

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari WIB, 8-9 Februari 2025, akan menampilkan sejumlah pertandingan dari dalam dan luar negeri. Malam ini akan hadir aksi dari tim-tim besar seperti Manchester City, Chelsea, AC Milan, juga ada derby Madrid.



Di ajang Piala FA, beberapa tim besar Inggris akan bertarung untuk memastikan langkah mereka ke babak 16 besar, menyusul Manchester United yang sudah lebih dahulu lolos. Beberapa laga yang patut dinantikan malam ini antara lain Leyton Orient vs Manchester City, Brighton vs Chelsea, dan Birmingham vs Newcastle United.



Liga Spanyol akan menampilkan laga besar, derby Madrid antara Real Madrid dan Atletico Madrid. Duel sengit ini selalu menyedot perhatian karena rivalitas panas kedua tim. Terlebih karena kedua tim ada di dua besar klasemen, dengan Madrid hanya unggul satu poin dari tetangganya.



Dari Bundesliga Jerman, akan hadir laga Dortmund vs Stuttgart dan Wolfsburg vs Leverkusen. Serie A Liga Italia menampilkan aksi AC Milan di markas Empoli. Penggemar Liga Prancis akan disuguhi pertandingan seperti Nice vs Lens dan Lille vs Le Havre.



Dari dalam negeri, Liga 1 juga menyajikan tiga pertandingan seru pekan ke-22. Madura United akan menjamu PSBS Biak, Barito Putera melawan Semen Padang, sedangkan Dewa United menghadapi Persija Jakarta.

Jadwal Bola Sabtu Malam hingga Minggu Dinihari WIB, 8-9 Februari 2025:

FA Cup

(Putaran keempat



19:15 Leeds United vs Millwall

19:15 Leyton Orient vs Manchester City

22:00 Everton vs Bournemouth

22:00 Stoke City vs Cardiff City

22:00 Wigan Athletic vs Fulham

22:00 Coventry City vs Ipswich Town

22:00 Preston vs Wycombe

22:00 Southampton vs Burnley

00:45 Birmingham City vs Newcastle Utd

03:00 Brighton vs Chelsea.