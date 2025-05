Jadwal Liga 1 Pekan Ke-33 Minggu: Ada Duel Borneo FC vs Persebaya Surabaya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2024-2025 pekan ke-33 pada Minggu, 18 Mei 2025, akan menyajikan tiga pertandingan, yakni PSBS Biak vs Arema FC, Semen Padang FC vs Persik Kediri, dan Borneo FC vs Persebaya Surabaya.

PSBS Biak akan memainkan laga kandang terakhir musim ini di Stadion Lukas Enembe, Papua, dengan menjamu Arema FC, sebelum mereka melakoni pertandingan terakhir di kandang Dewa United pada Jumat nanti. Duel dua tim papan tengah klasemen ini dijadwalkan kick-off 13.30 WIB.

PSBS menempati peringkat kedelapan dengan 47 poin, unggul satu poin dari Arema yang berada di urutan kesepuluh. Tim berjuluk Badai Pasifik ini akan mengemas nilai sama dengan Persija Jakarta yang ada di atasnya jika bisa meraih poin penuh saat menjamu Singo Edan.

Namun, apabila kalah, Arema akan menggeser posisinya menjadi turun satu tingkat. Arema yang akan menempel Persija dengan selisih satu poin.

Partai berikutnya, Semen Padang harus memanfaatkan pertandingan kandang melawan Persik di Stadion GOR Haji Agus Salim, pukul 15.30 WIB, untuk bisa selamat dari ancaman degradasi. Tim asuhan Eduardo Almeida saat ini berada di peringkat ke-15, satu tingkat di atas zona degradasi hanya dengan keunggulan satu poin dari dua tim di bawahnya.

Apabila bisa memetik poin penuh, Kabau Sirah akan mengemas 35 poin. Dengan nilai itu, mereka tidak akan lagi bisa dikejar PSS Sleman dan Barito Putera yang ada di bawahnya dengan satu pertandingan tersisa di musim ini.

Namun, Persik patut diwaspadai. Ze Valente dan rekan-rekannya tiba dengan membawa modal kemenangan 3-0 di kandang Arema Minggu, 11 Mei lalu. Itu adalah tiga poin pertama yang mereka raih setelah 13 laga tak pernah menang.

Partai terakhir sekaligus penutup rangkaian laga putaran ke-33, Borneo FC vs Persebaya Surabaya akan dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pukul 19.00 WIB. Ini menjadi duel dua tim papan atas klasemen, pertemuan tim peringkat keempat dan kelima dengan selisih tiga poin.

Persebaya akan mengejar kemenangan pertama setelah tiga laga terakhir selalu berakhir imbang. Di satu sisi, Borneo mencatat kemenangan tiga kali beruntun sebelum laga kandang ini.

Dalam pertemuan sebelumnya, tim Bajul Ijo menang 2-1 di kandang pada 20 Desember lalu. Hal itu bisa menjadi modal bagi skuad asuhan Paul Munster. Apabila bisa mengulang kemenangan, mereka bisa naik ke peringkat ketiga menggusur Malut United dengan keunggulan dua poin. Jika kalah, nilainya akan sama dengan Borneo.

Jadwal dan Hasil Liga 1 2024-2025 Pekan Ke-33 Jumat, 16 Mei 2025

Persita Tangerang vs Persib Bandung (2-2)

Malut United vs PSIS Semarang (5-1)

Sabtu, 17 Mei 2025

Barito Putera vs PSM Makassar (1-4)

Bali United vs Madura United (0-2)

PSS Sleman vs Persija Jakarta (2-1)

Persis Solo vs Dewa United (1-1)