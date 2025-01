Kejurnas Golf Amatir 2017, Jadi Ajang Pemanasan Asian Games 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Kejurnas Golf Amatir 2017 digelar di Pondok Indah Golf Course, Jakarta pada 31 Oktober-3 November. Ajang ini merupakan bagian dari tes event menjelang pergelaran Asian Games 2018.



Kejurnas ini diikuti 35 pegolf putra dan 11 putri dari berbagai provinsi di Indonesia. Untuk menggelar uji coba ini, Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) menggandeng PB Persatuan Golf Indonesia (PGI).



“Kami memang meminta rekan-rekan di induk organisasi olahraga untuk menggelar segera mungkin test event "Road to Asian Games" demi kesiapan venue dan panitia penyelenggara. Termasuk test event golf ini yang digelar di competition venue, Pondok Indah Course. Melihat venue ini baru saja menggelar turnamen Indonesia Open, saya yakin lapangan golf Pondok Indah sangat layak untuk arena Asian Games 2018," kata Sekjen INASGOC, Eris Herryanto.



Sementara itu, hasil sementara babak 1, Selasa (31/10/2017) pegolf Jabar dan DKI Jakarta mendominasi pertandingan individu. Untuk putra, Naraajie Emerald Ramadhan (Jabar) yang merupakan pegolf pelatnas nomor satu di ranking nasional amatir memimpin dengan 70 pukulan (under, -2). Posisi kedua ditempati pegolf pelatnas Kevin Caesario Akbar (Jabar) dengan total pukulan, 71 (-1). Sedangkan posisi ketiga dengan total pukulan 74 (over, +2) ditempati lima pegolf, yakni Bradly Taslim (DKI), Roger Christo Lianto (Jatim), Dominikus Glenn Yuwono (DKI Jakarta), Alfred Raja Sitohang (Jabar), M. Rifqi Alam Ramadhan (DKI Jakarta).



Sedangkan untuk putri, posisi pertama ditempati Michela Tjan (DKI) dengan total pukulan 69 (under,-3). Posisi kedua oleh Patricia Sinolungan (Jabar/poin 71, -1) dan peringkat ketiga ditempati pegolf pelatnas asal DKI Jakarta, Rivani Adelia Sihotang (74/over, +2).



Hasil sementara babak 1 untuk golf beregu, posisi teratas oleh Jawa Timur terdiri dari Roger Christo Lianto (poin: 74) , Jose Suryadinata sebagai kapten tim (poin :78), Christoffer Goh (poin: 87) dengan total 152. Posisi kedua oleh DKI Jakarta yang terdiri dari Stevanus Daniel Wirawan sebagai kapten tim (poin:78), Aqil Widyantoro (poin:79)dan M. Rifqi Alam Ramadhan (poin:74) dengan total 152. Posisi ketiga ditempati oleh Kaltim didukung oleh Sudirman sebagai kapten tim (poin 75), Sainuddin Bob (poin: 81) dan Ramansyah (poin:85) dengan total 156. Posisi keempat oleh Sumut yang terdiri dari Christianto Agit Sinuhaji (poin:86), Muhammad Raflisyah Sati sebagai kapten tim (poin:84) dan Syahrial (poin:90) dengan total 170.



INASGOC