Komentator Legendaris MotoGP Nick Harris Pensiun

TEMPO.CO , Jakarta - “Never say never in MotoGP,” begitu kalimat yang dilontarkan Nick Harris mengomentari salah satu momentum mendebarkan di balap MotoGP . Kalimat itu seolah menjadi trade mark bagi Nick Harris, komentator MotoGP untuk Dorna Sport. Nick, begitu ia biasa disapa di kalangan pembalap MotoGP, telah menjadi The Voice of MotoGP selama 37 tahun. MotoGP Valencia akan menjadi seri terakhirnya sebagai komentator.

Tampak pula sang istri yang dengan setia membantu menyiapkan segala sesuatu sebelum Nick Harris berangkat bekerja. Dalam video singkat itu, sejumlah pembalap juga turut memberikan tribut kepada Nick Harris dengan cara menirukan suara khasnya. “What a Grand Prix, side by side, this is MotoGP, hingga thank you very much indeed,” ucapan yang membuat dia mendapatkan respect dari seluruh elemen di MotoGP.



“Terima kasih untuk kejutan yang menyenangkan ini. Saya akan lebih rindu terlibat di motor sport ini daripada kalian,” kata Nick Harris menimpali beberapa pembalap dan jurnalis yang merasa kehilangan sosok komentator bersuara khas itu.



“Absolutely breath taking!” mungkin kata itu akan kembali terdengar nyaring dengan suara khas Nick Harris di balapan MotoGP Minggu besok, saat Dovizioso dan Marquez terlibat duel sengit perebutan gelar juara.



DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER