Loncat Indah Cari 14 Atlet untuk Pelatnas Asian Games 2018

Atlit Loncat Indah putri asal Indonesia saat berlaga dalam Test Event Road To Asian Games 2018 Indonesia Open Aquatic Championship 2017 di New GBK Aquatic, Komplek GBK, Jakarta, 5 Desember 2017. Test event road to Asian Games 2018 itu akan diikuti sekitar 2.000 peserta termasuk perwakilan sejumlah negara. TEMPO/Subekti.