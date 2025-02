Proliga 2025: Surabaya Samator Kalahkan Palembang Bank SumselBabel Berkat Permainan Tanpa Beban

"Nasib lagi baik, makanya menang," kata Hadi usai laga di ruang konferensi pers Gedung Palembang Sport and Convention Center (PSCC) Palembang pada Jumat malam, 21 Februari 2025.



Menurut Hadi, faktor kemenangan timnya adalah bermain santai dan tanpa beban. Karena sebelumnya, Samator memang sudah dipastikan akan lolos ke final four pada 27 April 2025 bersama dengan Jakarta LavAni Livin' Transmedia dan Jakarta Bhayangkara Presisi. "Karena sudah lolos final four, jadi tampil tanpa beban," ujarnya.



Pemain Surabaya Samator Rama Fazza Fauzan mengaku bermain tanpa ada tekanan ketika timnya mengalahkan Bank SumselBabel. "Kita main tanpa beban, lose aja," kata dia.



Di satu sisi, asisten pelatih Bank SumselBabel Memet Tarmizi mengatakan kekalahan timnya sangat di luar dugaan, mulai dari kendala di lapangan, pelatih dan lainnya. Sebab, kata dia, semua persiapan untuk pertandingan di dalam kandang telah dilakukan secara matang.