Rekap Hasil Proliga 2025: Hari Pertama, Putra Jakarta Lavani dan Putri Jakarta Electric Menang

Jakarta Electric PLN yang menampilkan dua pemain asing Polina Shemanova dan Valentina Diouf mulai mendominasi permainan ketika mencetak skor 8-6 dan selanjutnya menjadi 15-8, 24-12, hingga memenangkan set pertama. Pertandingan Electric PLN vs Yogya Falcons pada ajang Proliga 2025 di Semarang, Jumat, 3 Januari. (foto: proliga)

Pada set kedua, Yogya Falcons yang juga diperkuat dua pemain asing Sabina Altynbekova dan Ivis May Vila berusaha bangkit untuk menyamakan skor. Anak asuhan pelatih Marcos Sugiyama memberikan perlawanan yang ketat hingga poin 8-10.

Jumat, 3 Januari 2025 14.00 WIB: Upacara Pembukaan 16.00 WIB: Jakarta Electric PLN vs Yogya Falcons (pi): 3-0 (25-12, 25-19, 25-14). 18.30 WIB: Jakarta Lavani Mandiri Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi (pa): 3-1 (18-25, 25-14, 25-19, 25-23).

Sabtu, 4 Januari 2025

14.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata (pi)

16.30 WIB: Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta Pertamina Enduro (pi)

19.00 WIB: Jakarta Garuda Jaya vs Surabaya Samator (pa).