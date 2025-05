TEMPO.CO, Jakarta - Tim Uber Indonesia akan menghadapi Tim Hong Kong. Jika Tim Merah Putih menang dan maju ke babak delapan besar, maka pada pertandingan terakhir penyisihan grup kemungkinan akan bertemu Tim Thailand, yang merupakan tim unggulan di Grup C.

Pada pertandingan melawan Tim Hong Kong, Indonesia menurunkan Greysia Polii. Greysia yang sebelumnya merupakan pasangan tetap Nitya Krishinda Maheswari di nomor ganda putri, kali ini berpasangan dengan Anggia Shitta. Nitya Krishinda Maheswari urung ikut tim Uber Indonesia karena cedera pada lututnya usai bertanding pada semifinal Kejuaraan Asia akhir April lalu.

Duet Greysia Polii/nggia Shitta sebetulnya bukan kombinasi baru, Greysia/Anggia pernah berpasangan pada tahun 2013.

Laga melawan Hong Kong hari ini merupakan pertandingan kedua tim Uber di babak penyisihan grup C. Pada pertandingan pertama kemarin, Minggu, 15 Mei 2016, tim Uber Indonesia menang 5-0 dari Bulgaria.



Berikut susunan tim Uber Indonesia melawan Hong Kong :



Maria Febe Kusumastuti vs Yip Pui Yin

Greysia Polii/Anggia Shitta Awanda vc Tse Ying Suet/Yuen Sing Yin

Fitriani vs Cheung Ngan Yi

Hanna Ramadini vs Ng Wing Yung

Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari vs Ng Tsz Yau/Yeung Nga Ting



BADMINTONINDONESIA | DANNI (PDAT)