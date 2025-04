Ahmad Muzani: Pelemahan Rupiah jadi Peluang Ekspor ke Pasar Selain Amerika Serikat

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai pelemahan rupiah semestinya dimanfaatkan sebagai peluang untuk mendorong ekspor Indonesia ke pasar non- Amerika Serikat . Menurutnya, melemahnya rupiah justru menjadikan harga produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global.

Sebelumnya, nilai rupiah sempat menembus angka Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat di pasar asing atau non-deliverable forward (NDF) selama lebaran. Faktor global termasuk pemberlakuan tarif impor AS dianggap jadi salah satu pemicunya.

Tingginya Suku Bunga the Fed dan Geopolitik Timur Tengah, Biang Pelemahan Rupiah

Pada perdagangan Jumat, 4 April 2025, rupiah sempat menyentuh level Rp 17.006 per dolar AS. Analis Forex Ibrahim Assuabi mengatakan ada berapa data fundamental yang mempengaruhi penguatan dolar. “Misal data ketenagakerjaan AS yang ternyata lebih baik dibanding ekspektasi sebelumnya,” katanya lewat pernyataan resmi dikutip Ahad, 6 April 2025.