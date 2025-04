Hari Kartini, Menlu Retno Kaget Diucapi Selamat oleh Wapres AS

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendapat ucapan Hari Kartini dari Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Michael R. Pence yang tengah berkunjung ke Indonesia. Ucapan itu disampaikan Pence di sela kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan AS di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat ini, 21 April 2017.



"Salah satu yang mengejutkan saya saat mengikuti program business meeting dan penandatanganan MoU Indonesia-AS, saat diskusi, Michael Pence bilang 'Selamat Hari Kartini'," ujar Retno saat membuka forum Indonesia Briefing yang diadakan Tempo English bersama Kemlu RI, di Ruang Nusantara Kemlu, Pejambon, Jakarta, Jumat, 21 April 2017.



Menurut Retno, ucapan itu menunjukkan tingginya perhatian banyak pihak, termasuk AS, terhadap isu pemberdayaan perempuan.



Retno mengaku menghadiri banyak program bertemakan perempuan di hari peringatan Kartini. Dalam seluruh acara tersebut, termasuk saat menghadiri Indonesia Briefing bersama Tempo English, Retno tampil dengan balutan kebaya berwarna ungu.



"Kita hari ini merayakan Hari Kartini, kita mengangkat isu perempuan dan kontribusi wanita," ujarnya.



Retno menyinggung pentingnya kesepahaman yang dicapai Indonesia dan AS selama kunjungan Pence. Kata dia, penandatanganan berbagai MoU yang disaksikan Wapres RI Jusuf Kalla dan Pence itu memperkuat kemitraan kedua negara.



Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir pun sebelumnya mengatakan. bahwa penandatanganan Mou antara Indonesia dan AS bernilai total US$ 10 miliar. "Ada soal pengolahan limbah dan energi. Itu menunjukkan komitmen kedua negara di bidang ekonomi," kata dia, Jumat.



Penandatanganan melibatkan beberapa perusahaan. Ada kerja sama antara Applied Materialis dan PT PLN, Exxon Mobil dan Pertamina, Greenbelt Resources dan Jababeka, Lookheed Martin dengan TNI Angkatan Udara, serta Honeywell dan PT Dirgantara Indonesia.



YOHANES PASKALIS | ARKHELAUS WISNU