Link KIP Kuliah 2025, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

Selain itu, calon mahasiswa mendapat bantuan biaya hidup per bulan yang diberikan setiap semester atau per enam bulan. Besarannya dibedakan ke dalam lima klaster wilayah perguruan tinggi, yaitu Rp800.000, Rp950.000. Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000 per bulan.

Link Daftar KIP Kuliah 2025

Calon mahasiswa yang ingin daftar KIP Kuliah harus mengetahui link pendaftaran agar tidak mengalami kendala saat mendaftar. Perlu diperhatikan bahwa pendaftaran KIP Kuliah 2025 tidak lagi menggunakan laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/ seperti tahun sebelumnya.