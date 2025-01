Media Asing Sorot Program Makan Bergizi Gratis Pemerintahan Prabowo

1. The Associated Press

Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 800 Miliar per Hari, Diklaim Butuh 1,5 Juta Tenaga Kerja

Kantor media the Associated Press (AP) menyoroti program MBG yang menuai banyak kritik dari analisis kebijakan. Mereka menyoroti beban pada keuangan negara dan perekonomian, serta hubungannya dengan kepentingan kelompok lobi industri.

Malay Mail melaporkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 10.000 rupiah (62 sen AS) per makanan dan memiliki anggaran sebesar 71 triliun rupiah (4,3 miliar dolar AS) untuk tahun fiskal 2025. Program ini direncanakan untuk menyediakan makanan bagi hampir 83 juta orang pada tahun 2029.