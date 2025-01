Menkes Akui Pelayanan BPJS Belum Sempurna, Tak Mampu Tanggung Semua Penyakit

Budi menjelaskan bahwa ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh iuran BPJS yang masih tergolong sangat rendah. Saat ini, iuran untuk kelas 3 adalah Rp 42.000 per bulan, dengan rincian Rp35.000 dibayar oleh peserta dan Rp7.000 disubsidi oleh pemerintah. Sementara itu, iuran untuk kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan, dan kelas 1 sebesar Rp150.000 per bulan.