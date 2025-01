Mudah, Cara Cek Bansos 2025 Bisa Lewat HP

-Ibu hamil atau nifas sebesar Rp3.000.000 per tahun.

-Anak usia dini (0-6 tahun) sebesar Rp3.000.000 per tahun.

-Siswa Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp900.000 per tahun.

-Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp1.500.000 per tahun.

-Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp2.000.000 per tahun.

-Penyandang disabilitas berat sebesar Rp2.400.000 per tahun.

-Lanjut usia (lansia) sebesar Rp2.400.000 per tahun.