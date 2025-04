One Way Diberlakukan, Volume Kendaraan di Tol Cipali Terus Meningkat

Jumlah Kendaraan Meningkat, One Way Diberlakukan di Tol Cipali

Ardam menuturkan, lalu lintas di tol Cipali yang telah menerapkan sistem satu arah atau one way menuju Jakarta saat ini terpantau lancar. Sistem one way ke arah Jakarta telah diberlakukan sejak Kamis, 3 April 2025, pukul 16.25 WIB mulai km 188 hingga km 70 di Gerbang Tol Cikampek Utama. “Ini sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas akibat tingginya volume kendaraan,” ujar Ardam. Dia meminta para pemudik memperhatikan kecepatan kendaraan saat hujan, yaitu maksimal 70 kilometer per jam.