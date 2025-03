Pendaftaran UTBK SNBT Dibuka Besok, Panitia SNPMB: Makin Cepat Daftar Makin Baik

- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- Peserta wajib memiliki akun SNPMB Siswa yang dapat dibuat di Portal SNPMB.

- Siswa SMA/SMK/MA Kelas 12 atau kelas terakhir pada 2025, atau peserta didik Paket C tahun 2025 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025.

- Siswa yang belum mempunyai ijazah harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan identitas meliputi nama, kelas, NISN dan NPSN; pas foto terbaru (berwarna); tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah; dan stempel/cap sekolah.

- Lulusan SMA/SMK/MA Sederajat tahun 2023 dan 2024, atau Lulusan Paket C tahun 2024 dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025.

- Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri, harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.

- Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan/atau olahraga wajib mengunggah portofolio.

- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.

- Bagi peserta berkebutuhan khusus tunanetra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tunanetra.

- Membayar biaya UTBK (kecuali Peserta KIP Kuliah).