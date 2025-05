Prabowo Larang Kader Gembar-gembor Dua Periode dan Kilas Balik Wacana Ini

Ia mengatakan, bahwa ada perlu dikoreksi dari ucapan dua periode tersebut. "Kader-kadernya muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum satu tahun menjalankan amanah,” kata Prabowo. Ia mengingatkan kepada kader-kader partainya dan anggota Tidar keputusan untuk maju kembali itu akan mempertimbangkan hasil-hasil kerja pemerintahan selama lima tahun.

Dukungan kader untuk Prabowo dua periode mulanya muncul pada pertengahan Februari 2025. Waktu itu dalam kegiatan silaturahmi ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) menjelang puncak Hari Ulang Tahun ke-17 Gerindra di Hambalang, Jawa Barat.

Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Ahmad Heryawan yang juga menghadiri kegiatan tersebut setelah kegiatan mengatakan Prabowo tidak meminta KIM plus mendukungnya untuk saat ini. “Yang ada adalah diumumkan bahwa Prabowo akan maju kembali pada tahun 2029,” kata Ahmad alias Aher di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. “Sikap partai (PKS) tentu ya jangan sekarang, Sikapnya nanti menjelang itu.”

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan, Prabowo justru meminta partai-partai KIM plus untuk terus kompak sampai 2029. Prabowo disebut menawarkan KIM plus menjadi koalisi permanen. “Koalisinya untuk sampai 2029. Presiden Prabowo Subianto meminta koalisi KIM plus menjadi koalisi permanen,” kata Benny di Hambalang.