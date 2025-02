Riwayat Pendidikan AHY Ketua Umum Demokrat Periode 2025-2030

Agus Harimurti Yudhoyono saat menjadi Letnan Satu mengikuti apel kesiapan Pasukan Garuda XXIII A sebagai pasukan perdamaian untuk Libanon di Markas Divisi Infanteri I Kostrad, Cilodong, Jawa Barat, Agustus 2006. Tempo/ Gunawan Wicaksono

Selain pendidikan militer, AHY juga mengejar pendidikan tinggi formal. Ia meraih tiga gelar pendidikan master, yaitu: gelar Master of Science in Strategic Studies dari Nanyang Technological University, Singapura pada tahun 2006 dan gelar Master in Public Administration dari Harvard University, Amerika Serikat pada tahun 2010.

AHY meraih gelar Master of Arts in Leadership and Management dari Webster University, AS, pada 2015 dengan predikat Summa Cum Laude dan IPK 4.0. Di tahun yang sama, ia juga mendapat predikat Summa Cum Laude dari US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas.

Riwayat Karir AHY

Usai lulus dari AKMIL, AHY bergabung dengan KOSTRAD. Pada 2002, ia menjadi Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak dan ditugaskan dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh. Dalam misi tersebut, ia dipercaya sebagai Komandan Tim Khusus (Dan Timsus).