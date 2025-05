Tema Hari Kebebasan Pers Dunia: Pengaruh AI Bagi Jurnalis dan Media Massa

Dikutip dari laman UNESCO, tema perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia bertema Reporting in The Brave New World: The Impact of Artificial Intelligence on The Press and The Media. Menurut UNESCO, keberadaan AI telah mengubah jurnalisme dengan penyediaan alat yang meningkatkan pelaporan investigasi, pembuatan konten, dan pengecekan fakta yang memungkinkan lebih efisiensi, aksesibilitas multibahasa, dan analisis data yang lebih baik.