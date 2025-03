Tukin Dosen Tertunda, Ketua ADAKSI PTNBH: Remunerasi dan Tukin adalah 2 Hal yang Berbeda

Cipta menjelaskan bahwa tukin dan remunerasi yang diterima dosen memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari segi jumlah yang dibayarkan khususnya di PTNBH yang belum memiliki sumber dana yang cukup. Ia mencontohkan di Universitas Andalas dosen dengan jabatan terendah, asisten ahli, menerima remunerasi sekitar Rp 2 juta per bulan sedangkan, jika menerima tukin dosen dengan jabatan tersebut bisa mendapatkan Rp 5,7 juta per bulan. Kemudian dosen dengan jabatan profesor hanya menerima remunerasi dengan kisaran Rp 5-7 juta per bulan, sedangkan jika tukin dicairkan mereka dapat menerima sekitar Rp 19 juta per bulan.