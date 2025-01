ARTOTEL Group Gelar Artotel Group Leaders Summit 2024

Sebagai bentuk apresiasi, Artotel Group memberikan berbagai penghargaan kepada pemimpin hotel yang memiliki performa unggul sepanjang tahun 2024, dengan kategori antara lain:

Best General Manager of The Year: Andre Harso Binawan, General Manager of ARTOTEL Yogyakarta

Best Hotel of The Year: ARTOTEL Sanur Bali

Rookie of The Year: Firza Destrian, Hotel Manager of DAFAM Express Jaksa Jakarta

Best Mentor of The Year: Iman Tegih Setiawan, General Manager of ARTOTEL Suites Bianti Yogyakarta

Most Supportive Leader of The Year: Bambang Pramusinto, General Manager of KYRIAD Muraya Aceh

Excomm of The Year: Yuli Arlina, Executive Assistant Manager of ARTOTEL Sanur Bali & Dahyar Fauzi, Director of Room of ARTOTEL Gelora Senayan Jakarta

Best ESG Initiative of The Year: de Braga Bandung by ARTOTEL

Transformation Recognition Award: Andreas Kahl, General Manager of Mangkuluhur ARTOTEL Suites

Most Progressive Revenue: ARTOTEL Gelora Senayan Jakarta

Most Progressive GOP Performance: ARTOTEL Gelora Senayan Jakarta

Best Occupancy of The Year: MAXONE Premier Melawai

Highest Wanderlust Member Acquisition of The Year: ARTOTEL Batam

Highest Wanderlust Turnover Revenue vs Target: ROOMS INC d’Botanica Bandung

Best Quality Standard Audit Performance: ARTOTEL Batam

Best Reputation Management - ARTOTEL: The Reiz Suites, ARTOTEL Curated

Best Reputation Management - DAFAM: Vasaka Hotel Jakarta

Best Reputation Management - MAXONE: ALL NITE & DAY Kebon Jeruk Jakarta

Best Reputation Management - KYRIAD: KYRIAD Muraya Aceh