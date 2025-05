Paket Pernikahan Hanya 30 Juta di Hotel Ini.

Info Event - Impian akan hari pernikahan yang membahagiakan dan tak terlupakan adalah dambaan setiap pasangan. Momen sakral ini pun menjadi hari yang penuh sukacita bagi keluarga dan kerabat terdekat. Semakin banyak pasangan memilih intimate wedding demi kehangatan dan fokus berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terkasih. Best Western Premier The Hive Cawang Jakarta memahami keinginan ini dan menghadirkan penawaran spesial untuk mewujudkan pernikahan impian Anda.

Memilih hotel sebagai lokasi pernikahan menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam merayakan hari istimewa. Best Western Premier The Hive mengajak Anda menciptakan kenangan terindah dengan paket intimate wedding mulai dari Rp30.000.000 nett. Nikmati berbagai fasilitas menarik, termasuk bebas biaya Ballroom, perlengkapan teknis, ruang ganti, menginap di Corner Suite Room, serta berbagai keuntungan eksklusif lainnya.

Sebagai hotel bintang 5 terkemuka di Jakarta Timur, Best Western Premier The Hive memiliki lokasi yang strategis dengan akses mudah ke berbagai transportasi. Shafana Zanubia, Marketing Communication Hotel, mengungkapkan, “Kami di Best Western Premier The Hive Cawang Jakarta siap menjadi bagian dari kisah cinta Anda. Dengan dedikasi dan profesionalisme, tim kami akan memastikan setiap detail acara pernikahan Anda berjalan sempurna dan meninggalkan kesan mendalam.”